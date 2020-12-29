شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..شخص يجاهر بالمعصية في الرياض ومطالب بمحاسبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر أحد الأشخاص في الرياض، مستعرضًا المشروبات الكحولية، وحضوره الحفلات الماجنة. ظهر أحد الأشخاص في الرياض، مستعرضًا المشروبات الكحولية، وحضوره الحفلات الماجنة. وتباهى الشخص المذكور بأفعالة عبر تصويرها ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي. وطالب متداولو المقطع الجهات المسؤولة بسرعة التدخل واتخاذ اللازم بحقه.

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