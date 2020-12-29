شكرا لمتابعة خبر عن ابن حثلين يوجه نصيحة مهمة لملاك الإبل بشأن شعار المنقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، ملاك الإبل بعدم عمل أي شعار حاليًّا للمنقية إلى حين إعلان الشروط.

وكتب ابن حثلين تغريدة عبر تويتر قائلا: أرجو من إخواني ملاك الإبل المشاركين في مهرجانات الإبل القادمة عدم عمل أي شعار حاليًّا للمنقية إلى حين إعلان الشروط والأنظمة الخاصة بالشعارات والله الموفق.

كانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد أعلنت عن صدور الأمر السامي الكريم رقم 25082 وتاريخه6_5_1442 هـ بشأن موعد انتهاء المهرجان في 31 ديسمبر 2020م، بدلًا من منتصف شهر يناير القادم 2021م.