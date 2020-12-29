شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات إتمام السفر للمبتعثين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن إجراءات إتمام السفر للمبتعثين، وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وأبانت " الجوازات ":" عند وصول رسالة لك بالموافقة على طلب السفر، بإمكانك إتمام إجراءات سفرك عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية ".

وكانت مديرية الجوازات، أوضحت سلفًا، أنه " تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع، ويستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية ".