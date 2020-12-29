الأرصاد: أمطار متوقعة نهاية الأسبوع الجاري على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 8 مناطق في المملكة بنهاية الأسبوع الجاري هطول أمطار.

وأوضح أن المناطق هي تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ويشمل ذلك السواحل.

كما توقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والجوف، والحدود الشمالية، وشمال المنطقة الشرقية.

Source akhbaar24.argaam

