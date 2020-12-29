︎ :
.
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 8 مناطق في المملكة بنهاية الأسبوع الجاري هطول أمطار.
وأوضح أن المناطق هي تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ويشمل ذلك السواحل.
كما توقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والجوف، والحدود الشمالية، وشمال المنطقة الشرقية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار متوقعة نهاية الأسبوع الجاري على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.