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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستخدم تجهيزات أمنية على مركبته الخاصة، ويطلق النار من سلاحين “رشاش ومسدس” في أحد الشوارع العامة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأكدت وزارة الداخلية أن إجراءات الاستدلال البحثية أسفرت عن تحديد هوية المخالف، حيث تبين أنه مواطن ويبلغ من العمر 23 عامًا.
وأضافت أنه تم القبض عليه وحجز مركبته، حيث أقر بما نُسب إليه، وتم إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بشاب استخدم تجهيزات أمنية بسيارته وأطلق النار في أحد الشوارع العامة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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