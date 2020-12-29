أكثر من 30 ألف صورة للمسجد الحرام خلال جائحة كورونا.. وإصدار ألبوم صور قريباً

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تم منذ بدء جائحة كورونا وإغلاق المسجد الحرام في شهر رجب عام 1441هـ، التقاط أكثر من 30 ألف صورة، من داخل الحرم.
وأظهرت الصور صحن الطواف والصفا والمروة وجنبات البيت العتيق خالية من العمّار والقاصدين والمصلين في مشهد مهيب.
وتسعى الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى توثيق هذه اللحظات عبر إصدار ألبوم صور يجمع هذه المشاهد.
وذكر مدير عام إدارة الإعلام والاتصال الأستاذ سلطان المسعودي، أن العمل على الألبوم في لمساته الأخيرة، وسيجد النور قريبا، وتم اختيار عدد من الصور تحاكي الفترة الماضية، في عمل يتناول جميع الأحداث التي مر بها المسجد الحرام، ويبرز الإجراءات الاحترازية التي طبقت، وكيف ساعدت هذه الإجراءات بفضل الله على تجاوز هذه المرحلة، والمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
وعبر المسعودي عن اعتزازه بما شاهده خلال فترة الجائحة من قرارات كريمة وإجراءات احترازية منعت وصول فيروس كورونا إلى المسجد الحرام، وأن جميع اللحظات التي مر بها المسجد الحرام، وجميع الخدمات التي قدمتها الحكومة تم توثيقها من خلال الصور الفوتوغرافية، والمقاطع المرئية، والتقارير والأخبار الصحفية.
Source akhbaar24.argaam
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