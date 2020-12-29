مجلس الضمان الصحي يعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة

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يعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس ف أعلى من ذوي الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير أول التواصل والتميز في خدمة العملاء

المتطلبات: بكالوريوس (تسويق، اتصالات، علاقات عامة، إدارة أعمال) مع خبرة 11 سنة منها 5 سنوات في منصب قيادي وشهادة في (الاتصال المؤسسي).

الوصف الوظيفي: قيادة إدارة التواصل والتميز في خدمة العملاء بما في ذلك (التواصل المؤسسي، العلاقات العامة، العلاقات الإعلامية).

– رئيس قسم إدارة التطبيقات

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة 7 سنوات وأحد الشهادات المهنية (ITIL, MCP, Six Sigma, Cisco, Microsoft CRM 365)

الوصف الوظيفي: تولي مسؤولية إدارة التطبيقات بما في ذلك الدعم والعمليات من المستوى الثاني للتطبيقات الداخلية والخارجية.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن المجلس:

مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ (الموافق 1999م) التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم يرأس مجلس الإدارة معالي وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/5/13هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2xtIY8g أو من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

Source wadhefa

