السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 1,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 1,046 إصابة جديدة بفيروس

وأبلغ المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية عن تسجيل 40 وفاة جديدة من الفيروس كأعلى رقم قياسي في تاريخ كورونا في كوريا ليبلغ إجمالي الوفيات 859 وفاة.

// انتهى //

04:28ت م

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سيئول 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 1,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 58,725.وأبلغ المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية عن تسجيل 40 وفاة جديدة من الفيروس كأعلى رقم قياسي في تاريخ كورونا في كوريا ليبلغ إجمالي الوفيات 859 وفاة.// انتهى //04:28ت م0241

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