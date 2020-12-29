السعودية اليوم / الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة‭ ‬في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في نشرتها الإلكترونية اليومية أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 87003 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

04:20ت م

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شنغهاي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة‭ ‬في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) أمس.وأضافت اللجنة في نشرتها الإلكترونية اليومية أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 87003 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //04:20ت م0240

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