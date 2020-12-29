السعودية اليوم / فرنسا تعلن عن مقتل 3 من جنودها في مالي



الكويت 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم عن مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم المدرعة في منطقة هومبوري شمالي البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد تصميم بلاده على مواصلة حربها ضد الإرهاب، معربًا عن تعاطفه مع أقرباء الجنود الضحايا مؤكدا ثقته الكاملة بشجاعة الجنود الفرنسيين المنتشرين في منطقة الساحل الأفريقي.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي إلى 47 جنديا منذ يناير 2013.

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