السعودية اليوم / البرازيل تسجل 20548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة



برازيليا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إنها سجلت 20548 إصابة جديدة بفيروس

وسجلت البرازيل في المجمل 7.5 ملايين إصابة و191570 وفاة منذ ظهور الجائحة وفقا لبيانات الوزارة.

// انتهى //

02:50ت م

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برازيليا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إنها سجلت 20548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسجلت البرازيل في المجمل 7.5 ملايين إصابة و191570 وفاة منذ ظهور الجائحة وفقا لبيانات الوزارة.// انتهى //02:50ت م0235

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