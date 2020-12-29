السعودية اليوم / الجهات الأمنية الميدانية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالقصيم



بريدة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

تابعت عدسة وكالة الأنباء

وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بها بهذه الإجراءات ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي .

// انتهى //

02:02ت م

0234



بريدة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واستابعت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة القصيم ، لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بها بهذه الإجراءات ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي .// انتهى //02:02ت م0234

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