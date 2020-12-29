شعار جامعة الملك عبدالعزيز .. الهدف من الشعار وتاريخه

جامعة الملك عبد العزيز هي واحدة من بين الجامعات السعودية الأهلية الخاصة التي قامت بتعميمها الملك فيصل بن عبد العزيز وتحويلها إلى جامعة حكومية، وتهدف جامعة الملك عبد العزيز إلى توفير التعليم الجامعي والدراسات العليا للطلبة في العديد من الآداب والعلوم المختلفة إلى جانب مجالات المعرفة المتخصصة، وقد تم تأسيس الجامعة تحت شعار الجامعة “اقرأ باسم ربك” فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل عن شعار جامعة الملك عبد العزيز ونبذة عن الشعار وتاريخه.

شعار جامعة الملك عبد العزيز

في عام 1386 هجرية الموافق ميلاديا عام 1966 تم الإعلان عن مسابقة شعار جامعة الملك عبد العزيز، حيث تم إتاحة التقدم من قبل الفنانين بالمملكة العربية السعودية وخارج المملكة لتقديم رسومات متعددة عن شعار لجامعة الملك عبد العزيز.

يعد التقدم برسومات الشعار من الفنانين تم فرزها جميعا من كل من السيد الأمين العام للجامعة “محسن أحمد باروم” والسيد مساعد أمين المكتبة السيد “عباس صالح طاشكندي”.

ومن ثم تم الاستقرار على ثلاث شعارا للجامعة لكل من الفنان عدنان الحاج، والفنان عبد الحليم رضوى، والسيد المهندس أحمد شوقي آشي. وبعد الفرز النهائي تم الاستقرار على شعار الفنان التشكيلي عبد الحليم رضوى ليكون شعارا لجامعة الملك عبد العزيز، مع اضافة بعض التعديلات على الشعار.

الهدف من شعار جامعة الملك عبد العزيز

اللون الأخضر في الشعار يهدف إلى النماء والرخاء في المعرفة والقوة والأناقة، بالإضافة إلى انعكاس اللون الأخضر للون علم المملكة العربية السعودية.

قاعدة السفينة في الشعار والمكتوب عليها اسم الجامعة يدل على ميناء جدة البحري الرئيسي بالمملكة.

الكتاب المفتوح المكتوب عليه الآية القرآنية “اقرأ باسم ربك” اشارة إلى القرآن الكريم.

المنارة المرسوم عليها ريشة الكتابة دليل على أهمية العلم والمنارة هنا كناية عن المعرفة.

نشيد جامعة الملك عبد العزيز