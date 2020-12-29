شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن توفر وظائف هندسية لحديثي التخرج

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تعلن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف هندسية لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية: – مهندس كهربائي (Electrical Engineer – PDE)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (هندسة كهربائية) مع إجادة اللغة الإنجليزية (حديث التخرج – لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: التوجيه الفني لبيانات الموثوقية والصيانة من خلال تقييم سجل بيانات (SAP) للتأكد من الدقة والفعالية والامتثال. – مهندس الآلات الدقيقة والتحليل (Instrument/Analyzer Engineer – PDE)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية، هندسة آلات دقيقة) مع إجادة اللغة الإنجليزية (حديث التخرج – لا يشترط الخبرة)

الوصف الوظيفي: تقييم موثوقية المعدات والآلات الكهربائية للمصفاة وعمليات العمل ومراقبة تنفيذ جميع خطط تحسين الموثوقية. المزايا: – رواتب تنافسية

– بدل مواصلات

– بدل سكان يعادل ثلاث رواتب سنوياً.

– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين

– بدل تعيين

– مكافأة الأداء السنوي

– مكافأة رمضان

– برنامج تمليك المنازل

– خطة الإدخار

– مكافآت الخدمة

– فرص التطوير

– المرافقة الطبية للمُعالين طريقة التقديم: – للتقديم على وظيفة (مهندس كهربائي): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مهندس الآلات الدقيقة والتحليل): إضغط هنا Source wadhefa





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