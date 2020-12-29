مدينة الملك عبد الله الطبية توضح أهم الطُرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد

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أوضحت مدينة الملك عبد الله الطبية أهم الطُرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد، وأولها تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c. ونصحت من يعاني نزلات البرد بشرب الشاي والزنجبيل الساخن لكونه يساعد على تقليل الاحتقان، ويرطب الحلق. ونوهت بفاعلية الليمون الدافئ بالعسل في تخفيف نزلات البرد، مؤكدة أن تناوله يساهم في تهدئة الجهاز التنفسي. Source akhbaar24.argaam





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