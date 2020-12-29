الشيخ المنيع: صلاة الاستسقاء في البيت «جائزة»

أوضح عضو هيئة كِبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم صلاة الاستسقاء في البيت.

وقال الشيخ المنيع، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية» إنه «يجوز لأن صلاة الاستسقاء ليست كصلاة الجمعة، وليست كصلاة العيد وإنما هي سنة مؤكدة الأفضل والأتم أن تُصلَّى جماعة لكن من صلاها منفردًا في بيته ودعا ربه أن يسقي المسلمين الغيث فلا بأس في ذلك».

وفي رده على تساؤل آخر، بشأن حكم ما يُسمى «إبرة الرحمة»، قال المنيع: «إنَّ هذه الإبرة هي في الواقع (إبرة الاعتداء والعدوان والظلم) ومن يفعل ذلك من أطباء المسلمين يعتبر قاتل نفس؛ لأن ذلك لا يجوز؛ فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف بعبده إن شاء أماته وإن شاء أحياه وإن شاء أزال عنه أسباب اليأس من حياته».

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