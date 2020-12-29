شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون ريال لأيتام تبوك والان نبدء بالتفاصيل

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك أكثر من مليون و400 ألف ريال في حسابات المستفيدين من خِدْماتها كمبالغ مالية نقدية ضمن برامجها المتعددة للأيتام وأسرهم، حيث كان إيداع أكثر من 900 ألف ريال ضمن برنامج كفالة اليتيم، وأكثر من 300 ألف ريال كدفعة أخيرة أودعتها الجمعية بشكل مباشر في حسابات المستفيدين قبل نهاية العام الجاري 2020م.

وصرفت الجمعية أكثر من 200 ألف ريال ضمن برنامج كسوة العيد، فضلاً عن التبرعات العينية المقدمة للأيتام مثل السلال الغذائية والأجهزة اللوحية والحاسبات الآلية ضمن برنامج الرعاية التعليمية، الذي اشتمل على تدريب أكثر من 70 يتيمًا ويتيمة في دورات تقنية ومهنية مختلفة خلال الفترة الماضية من العام 2020م.

وكشفت الجمعية عن جهودها خلال الفترة الماضية دعمًا لعملية تعليم الأيتام بتوزيع 103 أجهزة حاسب آلي شخصي، وتوزيع 886 شريحة إنترنت، وبالتحاق 12 طالبًا يتيمًا بدورة حاسب آلي مجانية لمدة ستة أشهر مقدمة من المعهد الماسي بتبوك، كما التحق 55 طالبًا وطالبة من الأيتام في المرحلة الثانوية ببرنامج التميّز في القدرات لمدة خمسة أسابيع بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك، كما التحق 24 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية بدورة مكثفة للقدرات لمدة أسبوع.