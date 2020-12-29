شكرا لقرائتكم خبر عن 160 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» و«تأكد» بجازان والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 55121 مستفيدا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز «تأكد» 105777 مسحة، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.
وتستقبل عيادات «تطمن» من يعانون أعراض كورونا مثل، ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، فيما خصصت مراكز «تأكد» للذين لا يعانون أعراضا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».
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