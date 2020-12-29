اخبار السعوديه

160 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» و«تأكد» بجازان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 160 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» و«تأكد» بجازان والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» في منطقة جازان خدماتها لـ 160898 مستفيدا، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 55121 مستفيدا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز «تأكد» 105777 مسحة، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات «تطمن» من يعانون أعراض مثل، ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، فيما خصصت مراكز «تأكد» للذين لا يعانون أعراضا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

كانت هذه تفاصيل خبر 160 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» و«تأكد» بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا