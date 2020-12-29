شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «الصلاة نور» بسجون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية ممثلاً في إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتنسيق مع إدارة السجون بالمنطقة برامج وفعاليات حملة «الصلاة نور»، التي دشنها الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبدالرحمن السند لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وتستهدف الحملة التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، واستخدمت في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشيخ فهد الثبيتي أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تواكب الحملة المباركة، التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.