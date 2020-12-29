شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 2 طن أغذية فاسدة بالمبرز والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في بلدية المبرز 2032 مخالفة للاشتراطات البلدية خلال حملة رقابية على منشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية، إضافةً إلى الإخلال بتطبيق البروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل إلى مُصادرة وإتلاف «2.1 طن» مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، عبر 3584 جولة متابعة نفذتها فرق المتابعة شهدت ضبط مخالفات عدة متعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة النشاط، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية من بينها «تدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل».

ولفت إلى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية 218، وشدد بووشل على أن جهود المتابعة الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية والتأكيد على تقيدها بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية مستمرة تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.