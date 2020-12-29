شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مجالات تعاون بين «دفاع البحرين» وجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

وقَّع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د.عبدالله الربيش مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس، عبر الاتصال المرئي، ومثَّل قوة الدفاع اللواء الركن صلاح السعد مدير التدريب العسكري.

وذكر رئيس الجامعة أن الاتفاقية تستهدف تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال تقديم الخدمات الأكاديمية الطبية والصحية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية بين الطرفين، وتبادل الخبرات، والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي لكلا الطرفين لمدة خمس سنوات.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين في التدريب والتعليم والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية والاستفادة من الكفاءات الطبية والعلمية والفنية والإدارية والتدريبية من منسوبي الطرفين وتسهيل التعاون بينهما، ودعم وتطوير الأبحاث والدراسات الطبية والعلمية والتطبيقية والمشاركة في المجاميع البحثية، وتخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي الطرف الأول ببرنامج بكالوريوس تقنية القلب، بالإضافة إلى برامج البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الجامعة على أن تتوافر شروط القبول للمتقدم وحسب المقاعد المتاحة.

وأضاف د. الربيش إنه نظراً لما للطرفين من مكانة متقدمة وسمعة مميزة في مجال الخدمات الأكاديمية الطبية والتدريبية، وفي ظل رغبتهما في عقد مذكرة تفاهم بينهما تستهدف تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الطرف الآخر، فقد حرص الطرفان على إقامة تعاون إيجابي في هذا الخصوص بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك في المملكة ومملكة البحرين.

ولفت إلى أن المذكرة تأتي امتدادا للعلاقات الأخوية والتطلعات والرؤى المشتركة والتعاون والتكامل بين البلدين، فعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات بين البلدين حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك.