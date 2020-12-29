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محافظ حفر الباطن يؤكد أهمية تكاتف الجهات الأمنية

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أكد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، على أهمية تكاتف كافة الجهات الأمنية بالمحافظة لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقباله في ديوان الضيافة بالمحافظة، مدير جوازات حفر الباطن العميد عبدالرحمن المفضي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرا لإدارة الجوازات بالمحافظة. ورحب المحافظ في بداية اللقاء بالعميد المفضي، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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