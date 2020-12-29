شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يؤكد أهمية تكاتف الجهات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقباله في ديوان الضيافة بالمحافظة، مدير جوازات حفر الباطن العميد عبدالرحمن المفضي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرا لإدارة الجوازات بالمحافظة. ورحب المحافظ في بداية اللقاء بالعميد المفضي، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد.
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