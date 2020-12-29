شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء الأسمري في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله -تعالى-، مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري في مكتبه، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة. والفقيد خال مساعد رئيس بلدية غرب الدمام للشؤون الفنية م.فايز الأسمري. و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الأسمري بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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