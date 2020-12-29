شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة تجديد وثائق سفر الطفل عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمات إلكترونية جديدة في منصتي «أبشر» و«مقيم»، منها إتاحة تجديد وثائق سفر الطفل.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة جوازات الشرقية العقيد معلا العتيبي، أنه إنفاذا لتويجهات القيادة الرشيدة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية «أبشر أفراد - أبشر أعمال - مقيم»، ومن أهمها إمكانية تجديد أو إصدار جوازات السفر إلكترونياً للتابع الصغير أقل من 15 سنة عبر «أبشر»، وكان في السابق يضطر ولي الأمر لمراجعة الجوازات للتجديد نظرا لعدم وجود بصمة أو صورة للتابع صغير السن، لكن حاليا يستطيع ولي الأمر إصدار أو تجديد الجواز من خلال تحميل الصورة عبر المنصة.

وأتاحت خدمة «التفضيلات» للأب والأم اختيار الاشتراطات اللازمة لإصدار وتجديد الجواز، وكذلك إصدار تصاريح السفر للتابعين لهم، بالإضافة إلى خدمة الرسائل والطلبات، وهي خدمة إلكترونية تساعد المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمة معينة لا يمكن تنفيذها من خلال منصة «أبشر» ويجوز معالجة الطلب إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات العامة.