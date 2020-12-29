شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» يحدد الممنوعين من التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، الأسباب التي تمنع الإنسان من تلقي اللقاح المضاد لفيروس « كورونا » المستجد، مشيرًا إلى أنه يُمنع من تلقي لقاح «كورونا» إذا كان المرء يعاني حساسية شديدة ضد أي أدوية أو لقاحات، كما لا يُوصى باللقاح للحوامل أو السيدات، اللاتي يخططن للحمل.

وأكد المركز أن سبب ذلك بأن اللقاح لم يتم اختباره على الحوامل، كما ينبغي على المرضعات الانتظار حتى الانتهاء من الرضاعة الطبيعية لتلقي اللقاح.

وشهد يوم أمس، انطلاق أعمال مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدء حملة التطعيم بلقاح «كورونا»، وذلك في مركز اللقاحات في مركز المعارض الدولية بالظهران.