اخبار السعوديه

«وقاية» يحدد الممنوعين من التطعيم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» يحدد الممنوعين من التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، الأسباب التي تمنع الإنسان من تلقي اللقاح المضاد لفيروس «» المستجد، مشيرًا إلى أنه يُمنع من تلقي لقاح «كورونا» إذا كان المرء يعاني حساسية شديدة ضد أي أدوية أو لقاحات، كما لا يُوصى باللقاح للحوامل أو السيدات، اللاتي يخططن للحمل.

وأكد المركز أن سبب ذلك بأن اللقاح لم يتم اختباره على الحوامل، كما ينبغي على المرضعات الانتظار حتى الانتهاء من الرضاعة الطبيعية لتلقي اللقاح.

وشهد يوم أمس، انطلاق أعمال مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدء حملة التطعيم بلقاح «كورونا»، وذلك في مركز اللقاحات في مركز المعارض الدولية بالظهران.

كانت هذه تفاصيل خبر «وقاية» يحدد الممنوعين من التطعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا