شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» يحدد الممنوعين من التطعيم والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المركز أن سبب ذلك بأن اللقاح لم يتم اختباره على الحوامل، كما ينبغي على المرضعات الانتظار حتى الانتهاء من الرضاعة الطبيعية لتلقي اللقاح.
وشهد يوم أمس، انطلاق أعمال مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدء حملة التطعيم بلقاح «كورونا»، وذلك في مركز اللقاحات في مركز المعارض الدولية بالظهران.
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