شكرا لقرائتكم خبر عن 174 متعافيا.. والإصابات تواصل التراجع والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة، أمس، 119 حالة مؤكدة جديدة لفيروس « كورونا » المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 362339 حالة، من بينها 2790 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 393 حالة حرجة. فيما سجّلت 174 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353353 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6196 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 30109 فحوص مخبرية جديدة، ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا»، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.