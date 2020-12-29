شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، الجرعة الأولى من لقاح فيروس «كورونا» المستجد، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم باللقاح في المنطقة الشرقية.

ورفع سمو أمير المنطقة الشرقية الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من رعاية واهتمام، مؤكدا سموه في حديثه لوسائل الإعلام أن اللقاح آمن، والنتائج محليا وعالميا مطمئنة، موجها سموه: «ننصح به ولا نُجبر»، سائلا الله السلامة للجميع.

وشهد يوم أمس، انطلاق أعمال مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدء حملة التطعيم بلقاح «كورونا»، وذلك في مركز اللقاحات في مركز المعارض الدولية بالظهران.

ونصحت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين، بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وأكدت الصحة مأمونية اللقاح وفاعليته، واجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأوضحت الصحة أنه تم تجهيز مركز المعارض الدولية بالظهران، ليكون المقر لحملة التطعيم ضد كورونا، بعد أن تمت تهيئة المركز بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، ويُعد مركز المنطقة الشرقية ثالث مركز في مناطق ومحافظات المملكة بعد الرياض وجدة لتلقي اللقاح.