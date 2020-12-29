الأمير سعود بن نايف: «الإسكان التنموي» يستهدف تطوير قدرات «الأشد حاجة»

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وأكد سموه أن برنامج الإسكان التنموي لم يكن هدفه فقط توفير السكن للأسر الأشد حاجة، وإنما تنمية قدراتهم، ونقلهم من مرحلة العوز والاحتياج، إلى التنمية والإنتاج، واستثمار قدراتهم، مشيدا سموه بمبادرة لجنة التطوع الإسكاني في اللجنة في إطلاق مسابقة تصميم حي سمايا، التي تستهدف مختلف الفئات على مستوى المملكة، متمنيا سموه للجنة وأعضائها وشركائها التوفيق.
واطلع سموه على إيجاز عن جهود اللجنة في الفترة الماضية وذلك خلال العرض، الذي قدمه مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية م. عبدالله المويهي، وما شمل من اتفاقيات إطارية، ومبادرات مختلفة، بالإضافة إلى زيارات المتابعة والتنسيق التي عملت عليها اللجنة. من ناحيته، قدم المويهي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه على ما تحظى به مشاريع الوزارة من اهتمام ومتابعة.
يُشار إلى أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يترأسها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية والشرطة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الإسكان، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة.
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