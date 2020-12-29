شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعية بالأماكن الترفيهية في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

نصحت صحة الأحساء، المواطنين والمقيمين، بالتسجيل لأخذ لقاح فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

ووجهت الصحة عدة نصائح، منها أنه يجب على الحامل أو المرضعة، اتخاذ نفس الاحتياطات اللازمة؛ لتجنب الإصابة بعدوى «كورونا»، مثل الأشخاص الآخرين.

ونفذت الصحة، حملات ميدانية في الأماكن الترفيهية؛ لتوعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن، بضرورة الحصول على اللقاح، إضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية.

وانطلقت، يوم أمس الإثنين، أعمال مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدء حملة التطعيم بلقاح «كورونا»، وذلك في مركز اللقاحات بمركز المعارض الدولية في الظهران.