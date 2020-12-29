شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: نهج وقائي لخفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي، وأعضاء مجلس الإدارة، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، على تقرير عن جهود الجمعية، ثم تفضل سموه بتدشين حملة الجمعية للكشف المبكر عن السكري والسمنة، ثم كرم سموه شركاء الحملة.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي، شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على دعمهم المتواصل للجمعية، وأنشطتها، وحرصهم على تعزيز دور القطاع غير الربحي في تحسين نمط المعيشة، ووقاية المجتمع من الأمراض المزمنة.
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