شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: نهج وقائي لخفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالدور الهام للقطاع غير الربحي، وما يحظى به من دعم في ظل القيادة الرشيدة -أعزها الله- وفق ما رسمته مستهدفات رؤية المملكة، التي ركزت على تحسين نمط المعيشة، وتعزيز الممارسات الصحية، وخفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، عبر نهج وقائي تتكامل فيه الجهود.

واطلع سموه، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي، وأعضاء مجلس الإدارة، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، على تقرير عن جهود الجمعية، ثم تفضل سموه بتدشين حملة الجمعية للكشف المبكر عن السكري والسمنة، ثم كرم سموه شركاء الحملة.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي، شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على دعمهم المتواصل للجمعية، وأنشطتها، وحرصهم على تعزيز دور القطاع غير الربحي في تحسين نمط المعيشة، ووقاية المجتمع من الأمراض المزمنة.