نائب أمير الشرقية يوجه «المرور» بابتكار حلول هندسية ترفع مستوى الوصولية

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الدور المحوري لرجال المرور في ضبط الحركة المرورية وتيسيرها، والقبض على مخالفي الأنظمة المرورية، ومَنْ يعرضون السلامة العامة للخطر، في ظل الدعم السخي، الذي تحظى به الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة -أعزها الله- والتطور التقني، الذي شهدته. وأشار سموه، خلال لقائه مدير مرور المنطقة الشرقية العميد م. علي الزهراني، يرافقه مدير شعبة السلامة بمرور المنطقة الشرقية العقيد عبداللطيف العبيدالله، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إلى أهمية أن تواكب جهود الضبط تطوير التوعية، والحرص على ابتكار حلول هندسية ومرورية تسهم في رفع مستوى الوصولية في طرق المنطقة، متمنيا سموه لمنسوبي مرور الشرقية التوفيق.

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