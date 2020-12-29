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3000 مخالفة عمالية في 18 ألف زيارة تفتيشية

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نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خلال شهر ديسمبر الحالي 2020م، أكثر من 18845 زيارة ميدانية على الأنشطة المختلفة، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق. وأسفرت الزيارات التي شملت جميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية عن رصد 3322 منشأة مخالفة بواقع 3667 مخالفة، بالإضافة إلى رصد 14139 منشأة متقيدة بالأنظمة واللوائح. وأوضح الشهري أن عمل الفرق التفتيشية الميدانية لا يقتصر على تحرير وضبط المخالفات، بل يمتد إلى الإرشاد المهني لأصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص، مؤكدا أن الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة ممثلا بقطاع التفتيش مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام وتنظيم سوق العمل.

ونجحت إدارة الإشراف على توظيف العمالة بالمنطقة خلال العام الجاري في استرداد مبالغ للعملاء تقدر بـ ٦٣٠٠٠٠ ريال من شكاوى العملاء ضد مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية. وأشار مدير إدارة الإشراف على توظيف العمالة بالمنطقة حمود القرني إلى أن المهمة حاليا انتقلت إلى منصة «مساند»، كما أنها ما زالت تستقبل طلبات الخروج النهائي للعمالة المنزلية ومَنْ في حكمهم، وطلبات نقل خدمة العمالة المنزلية ومَنْ في حكمهم من صاحب عمل لآخر إذا ما توافرت الاشتراطات المذكورة بقرار الوزير رقم 605 وتاريخ 15 /‏05 /‏1438. لافتا إلى إنهاء إجراءات 200 طلب لنقل الخدمة أو الخروج النهائي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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