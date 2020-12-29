شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 مخالفة عمالية في 18 ألف زيارة تفتيشية والان نبدء بالتفاصيل
ونجحت إدارة الإشراف على توظيف العمالة بالمنطقة خلال العام الجاري في استرداد مبالغ للعملاء تقدر بـ ٦٣٠٠٠٠ ريال من شكاوى العملاء ضد مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية. وأشار مدير إدارة الإشراف على توظيف العمالة بالمنطقة حمود القرني إلى أن المهمة حاليا انتقلت إلى منصة «مساند»، كما أنها ما زالت تستقبل طلبات الخروج النهائي للعمالة المنزلية ومَنْ في حكمهم، وطلبات نقل خدمة العمالة المنزلية ومَنْ في حكمهم من صاحب عمل لآخر إذا ما توافرت الاشتراطات المذكورة بقرار الوزير رقم 605 وتاريخ 15 /05 /1438. لافتا إلى إنهاء إجراءات 200 طلب لنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
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