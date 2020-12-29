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بيع 9 عقارات في مزاد علني بتبوك بأكثر من 8 ملايين ريال

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متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

اختتم يوم أمس الاثنين أولى فعاليات المزاد العلني، بإشراف محكمة التنفيذ بتبوك، وبتنظيم من مؤسسة تاج السهم للتسويق العقاري والمزادات، وذلك ببيع عدد من العقارات في مدينة تبوك.

وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله سليمان العطوي: إن المزاد الذي انتهى بيع فيه عدد من العقارات المتنوعة، وذلك بإشراف مباشر من قبل لجنة من محكمة التنفيذ.

وأضاف العطوي: “تم بيع اليوم 9 عقارات، وذلك بقيمة إجمالية فاقت 8 مليون و400 ألف ريال في اليوم الأول، وطبقنا الإجراءات الاحترازية من التباعد وتوفير المعقمات والماسكات الطبية لرواد المعرض”.

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