«الداخلية»: 16843 مخالفة لتدابير كورونا

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جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك للمدة من 5 /‏ 5 /‏ 1442 حتى 11 /‏ 5، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected] وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (4709)، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع (2876)، ثم منطقة القصيم بـ (2061)، فالجوف بـ (1756)، والمدينة المنورة (1744)، والمنطقة الشرقية بـ (1396)، وتبوك (637)، وحائل (435)، والحدود الشمالية (434)، وعسير (351)، ونجران بـ (211)، وجازان (133)، فالباحة بواقع (100).



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