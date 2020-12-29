شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: 4 شروط لمساكن العمال والعقوبات الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت أمانة جدة عن بدء تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات البلدية المتعلقة بالسكن الجماعي اعتباراً من 1/‏ 1 /‏ 2020. واشترطت الأمانة في نشرة إعلامية أصدرتها أمس توافر أربعة اشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، وطالبت بالحصول على ترخيص للاشتراطات عن طريق منصة بلدي. وتتمثل الاشتراطات في توفير أربعة أمتار مربعة للفرد الواحد في غرفة النوم ووجود غرف عزل في المبنى وتوفير دورة مياه واحدة لكل خمسة أفراد والمحافظة على إجراءات النظافة والتعقيم المستمر. وأطلقت أمانة جدة خدمة المواعيد المرئية تسهيلاً على المراجعين للحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة للمراجعة، وحثت المراجعين على التسجيل عبر موقعها وحجز موعد للاستفادة من الخدمة المطلوبة.



كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة: 4 شروط لمساكن العمال والعقوبات الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.