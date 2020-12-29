شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان للمحافظين: تابعوا تنفيذ المشاريع والان مع التفاصيل
وبحث خلال ترؤسه بالإمارة أمس الاجتماع الدوري الأول للمحافظين للعام الحالي، سير العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظات وسبل تفعيل المهام المناطة بالمجالس المحلية في مناقشة احتياجات المحافظات والرفع بها لمجلس المنطقة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن هادي الراجحي، أن الاجتماع تناول آليات عمل المحافظات بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية والبيئية وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان للمحافظين: تابعوا تنفيذ المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.