شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان للمحافظين: تابعوا تنفيذ المشاريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على أهمية الدور المناط بالمحافظين في متابعة سير العمل في المشاريع التنموية المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة، إلى جانب الخدمات المقدمة، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، ومتابعة سير المشاريع وفق البرامج والآليات والخطط المعدة لها، وتذليل جميع العقبات، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم المواطن ويساهم في دفع عجلة التنمية وفق رؤية 2030.

وبحث خلال ترؤسه بالإمارة أمس الاجتماع الدوري الأول للمحافظين للعام الحالي، سير العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظات وسبل تفعيل المهام المناطة بالمجالس المحلية في مناقشة احتياجات المحافظات والرفع بها لمجلس المنطقة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن هادي الراجحي، أن الاجتماع تناول آليات عمل المحافظات بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية والبيئية وغيرها.