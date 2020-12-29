شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: ارعوا المبدعين والمواهب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - دعا أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة للقيام بدورها في إبراز ما تزخر به منطقة تبوك من موروث ثقافي وشعبي وفني ومسرحي، ورعاية المبدعين وتبني المواهب الشابة من الجنسين، وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة، مشيراً إلى أن المملكة تشهد نهضة كبيرة في المجالات كافة، منها الأعمال الفنية التي تُعد جزءًا من ثقافات الشعوب وتوثق منجزاتها ورموزها، مطالباً الفنانين والفنانات بالاستمرار في هذه الأعمال وتنمية مواهبهم للمشاركة في خدمة وطنهم من خلال الفن.
جاء ذلك خلال اطلاعه بالإمارة أمس على عدد من الأعمال الفنية والتشكيلية والمبادرات الثقافية التي نفذتها جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة مؤخراً.
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