شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يستقبل مدير جوازات منطقة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أمس مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله المشيخي المعيّن حديثاً. وهنأه بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. وقدم اللواء المشيخي الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد وتوجيهاته السديدة لما فيه بذل الجهد وإنجاز المهام الموكلة.



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