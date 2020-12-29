فيصل بن بندر: ندعم تطوير المجالات الطبية خدمة للمجتمع

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جاء ذلك خلال تدشينه عبر الاتصال المرئي أمس، مشروع تطوير قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك خالد بالخرج بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وأوضح وزير الصحة، بأن المختبر يعمل بشكل آلي متكامل ويعد مرجعاً لـ7 مستشفيات و75 مركز رعاية صحية أولية، ويتميز بوجود أحدث جهاز للربط الآلي المتكامل وأربعة مسارات للعينات بنظام تحكم فائق الذكاء بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف أنبوب اختباري يومياً و10 ملايين اختبار في السنة.
واطلع أمير منطقة الرياض في جولة مباشرة -عبر الاتصال المرئي- على المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك خالد بالخرج، مستمعاً إلى شرح من مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني عن تغطية الخِدْمات المخبرية وخِدْمات نقل الدم التي سيقدمها المشروع في مستشفيات جنوب منطقة الرياض بمحافظات (حوطة بني تميم - والدلم - والحريق - والأفلاج - والسليل - ووادي الدواسر) مشيرًا إلى استمراريتها بالجودة والكفاءة العالية.
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