غذاء صحي وآمن.. «الصحة» تعمم 15 نصيحة هامة للتسوق

أوضحت وزارة الصحة، بعض الخطوات والإرشادات للعناية بالغذاء بشكل آمن وصحي قبل وأثناء التسوق وبعد شرائه.

وتقدم وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددًا هامًّا من النصائح الطبية فيما يتعلق بالتوعية الصحية والحياة بشكل صحي سليم.

إرشادات للعناية بالغذاء

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الطريق إلى الصحة السليمة والتغذية المتوازنة يبدأ من السوق؛ والتسوق بطريقة سليمة لا يتطلب منك تغييرًا جذريًّا في كل ما تشتريه، بل استبدال بعض الاختيارات بأخرى أفضل.

وقدمت وزارة الصحة، بعض النصائح الهامة والضرورية فيما يتعلق بعملية ماقبل وأثناء التسوق وتتمثل في التالي:

- قبل التسوق خطط لوجباتك لمدة أسبوع، اكتب قائمة بها وجبات رئيسية ووجبات صحية خفيفة، اجعل وجباتك منوعة وتتضمن كل العناصر الغذائية وحدد كمياتها التقريبية.

- احرص أيضًا قبل التسوق على توزيع ميزانيتك وتخصيص الجزء الأكبر للأطعمة الطازجة.

- التزم باتباع الإجراءات الاحترازية التي تنص عليها وزارة الصحة من ارتداء الكمامات والقفازات مع استخدام معقم لليدين مع عدم لمس الوجه أو الأنف أو العينين.

- أثناء التسوق، ابدأ بالسلع الأساسية كالخضار والفاكهة واللحوم التي تُصف على الأطراف، ولا تنشغل بالسلع الاستهلاكية التي تعرضها مراكز التسوق في المنتصف لتشدك لشرائها.

- تنخدع بالتخفيضات أو الدعايات والعروض، فغالبًا ما تكون على الأصناف قليلة الجودة أو التي مدة صلاحيتها قريبة الانتهاء.

- التزم بالقائمة التي كتبتها، وإذا كان أحد الأصناف غير متوفر فابحث عن بديل من نفس المجموعة.

- اعزل المنظفات والمبيدات والمواد الكيمائية الأخرى عن الأطعمة أثناء وضعك لها في عربة التسوق وتأكد أنها محكمة الإغلاق.

- اختر الطازج من جميع الأصناف. وقلل من الحلويات والمعلبات والوجبات الجاهزة أو المصنعة أو الملونة وقليلة الألياف.

- اجعل قسم الحلويات والأطعمة الجاهزة والبسكويت في آخر رحلة التسوق.

- اختر ثمار الفاكهة والخضار صغيرة الحجم وذات الألوان النضرة بدون بقع سوداء أو صفراء أو حشرات أو عفن.

- قم بشراء عصير الفاكهة الطازج وابتعد عن شراب الفاكهة ومركزات الفاكهة والعصير البودرة؛ لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر والألوان المضافة.

- احرص على شراء الحليب ومشتقاته قليلة الدسم، الأجبان الطازجة وغير الكريمية، قليلة الملح، وابتعد عن الأنواع المضاف لها سكر أو ألوان أو نكهات صناعية.

- اشترِ الزيت النباتي كزيت الزيتون، وابتعد عن الزبد والسمن والصلصات والخلطات الجاهزة لاحتوائها على الدهون والملح بكميات عالية ومواد حافظة وصناعية.

- اقرأ البطاقة الغذائية الموجودة على المعلبات.

- تأكد من تاريخ ومدة الصلاحية لكل منتج.

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