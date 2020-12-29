شروط إعفاء المتوفين من قروض التنمية العقارية والاجتماعية

أوضحت وزارة المالية، شروط ومتطلبات إعفاء المتوفين المقترضين من صندوق التنمية العقاري بناء على الأمر السامي رقم: أ / 18 و تاريخ: 20/3/1432هـ.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن هذه الخدمة تسمح بتقديم طلب لإعفاء المتوفين من القروض المتبقية لكل من صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي أو بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط والمتطلبات

وأوضحت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المعلومات المطلوبة لنموذج طلب إعفاء المتوفين هي كالتالي:



- نوع القرض

- رقم هوية المقترض

- اسم المقترض رباعياً

- رقم الحفيظة

- مصدرها

- تاريخها

- رقم العقد

- تحديد إ ذا ما كان هناك شركاء في القرض أم لا

- مكان القرض

- اسم مقدم الطلب كاملاً

- رقم هوية مقدم الطلب

- رقم الجوال

وأوضحت وزارة المالية، أن رابط نموذج «إعفاء المتوفين» يحتوي على ثلاثة أنواع من القروض وهي صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعية أو بنك التنمية الاجتماعية ويمكن من خلال النموذج اختيار أحدها.

وكشفت وزارة المالية، أن استخدام الخدمة من خلال الموقع يعتبر موافقة ضمنية على شروط الاستخدام؛ لذلك إذا كان المستخدم لا يوافق على أي بند مما جاء فيها فيجب عليه عدم استخدام الموقع لأن ذلك يعني انه ليس موافقًا على الشروط والقوانين المستعملة به.

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