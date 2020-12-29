«الجوازات السعودية»: رسالة تحسم إجراءات سفر المبتعثين

أوضحت المديرية العامة للجوازات، إجراءات إتمام السفر للمبتعثين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا مبتعث وعندي تصريح سفر، رحلتي بكرة والرحلة لم يتم إلغائها، هل بإمكاني السفر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «عند وصول رسالة لك بالموافقة على طلب السفر، بإمكانك إتمام إجراءات سفرك عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية».

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت سلفًا، أنه «تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع، ويستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية».

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