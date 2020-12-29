أحمد بن فهد يلتقي الزهراني

التقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد، بمدير مرور المنطقة، العميد المهندس علي الزهراني، يرافقه مدير شعبة السلامة بمرور المنطقة، العقيد عبداللطيف محمد العبيدالله.



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