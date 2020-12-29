خلل بمحطات الوقود يستنفر تجارة نجران

أوضح مدير إدارة الشؤون الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران يحيى آل جامش لـ«دوت الخليج» أن فرع الوزارة تلقى العديد من البلاغات التي تفيد بوجود خلل في بعض محطات الوقود بالمنطقة مع انتشار عدد من المقاطع الصوتية لمواطنين يدّعون فيها زيادة زيت محركات سياراتهم، والسبب في ذلك يعود بعد تعبئتهم بنزين 91، وأضاف آل جامش قائلا: «قمنا وبشكل فوري بمباشرة جميع البلاغات وعمل جولات ميدانية على أغلب محطات الوقود في المنطقة، وبنسبة 90% وسحب عدد من العينات منها وإرسالها للفحص للتحقق من سلامتها». وأفاد آل جامش بأن فرع وزارة التجارة بنجران قام بسحب عينات عشوائية من زيوت سيارات المواطنين الذين تقدموا بالبلاغات لمعاينتها والتأكد من نوع الخلط فيها في حال ثبت وجوده، مبينا أنه حتى الآن لم تصلنا النتيجة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الطاقة لبحث وسائل التعاون معهم للوصول لأسباب المشكلة بتقديم المعلومات أو بفحص العينات.



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