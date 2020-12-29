استثناء تجديد إقامات الكوادر الصحية

إكمال الربط
وجه قسم الموارد البشرية بوزارة الصحة للمديريات ورؤساء المجمعات تعميما جاء فيه: حول الإشارة إلى برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبنية على برقية وزير الصحة، بشأن ما تواجهه وزارة الصحة من بعض المشاكل فيما يخص الربط الإلكتروني لإصدار الإقامات وتجديدها للكادر الصحي في منصة مسار، وطلب الوزارة الاستثناء من الربط الإلكتروني لحين معالجة هذه الإشكاليات.
وحيث ورد في برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأمر السامي أكد أن على الجهات الحكومية إكمال عمليات الربط الإلكتروني مع أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحتى لا تتأخر طلبات تجديد التعاقد يتطلب الرفع قبل ستة أشهر على انتهاء صلاحية هوية المقيمين من المتعاقدين، مما يتيح للمختصين بالموارد البشرية دراسة الطلبات.
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