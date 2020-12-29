أكبر كميات أمطار بالقيصومة

ويتوقع هطول أمطار متوسطة واستمرار الأجواء الغائمة والباردة على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية مع رياح شرقية خفيفة على معظم مناطق المملكة.
وشهدت نيوم أمس، غيوما متفرقة ودرجات حرارة متفاوتة بين الليل والنهار، حيث كانت الدرجة العظمى 23 درجة مئوية، قلت في ساعات الليل فأصبحت باردة ووصلت إلى 14 درجة مئوية، برطوبة متوسطة بلغت 46%.
وبين خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أنه منذ يوم أمس، ندخل المرحلة الأبرد في السنة، وهي النجم الثالث والأخير من المربعانية، وشباط أول وشباط ثاني، وعدد هذه الأيام قرابة أربعين يوما.
كميات الأمطار في نوفمبر
عرفات (14 ملم)
عرعر (13 ملم)
جازان والقصيم (12 ملم)
حائل (9 ملم)
خميس مشيط(7 ملم)
القريات والرياض (6 ملم)
أبها (3 ملم)
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