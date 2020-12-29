تحرك للسيطرة على الأمراض المشتركة

تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى التعاقد مع شركات مختصة، لتشغيل مراكز التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتنفيذ رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية كالأمراض والمسببات المرضية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية هناك أكثر من 200 نوع معروف من الأمراض الحيوانية المنشأ، وتشمل نسبة مئوية كبيرة من الأمراض الجديدة والقائمة التي تصيب الإنسان.

المخالطة المباشرة

توضح المنظمة أن المرض الحيواني المنشأ، هو عبارة عن مرض معد، وقد تكون العوامل المسببة للأمراض الحيوانية المنشأ عوامل بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، أو قد تشمل عوامل غير تقليدية بإمكانها الانتشار بين البشر من خلال المخالطة المباشرة أو بواسطة الغذاء أو الماء أو البيئة. وهي تمثل مشكلة كبيرة من مشاكل الصحة العمومية في جميع أنحاء العالم بسبب العلاقة الوثيقة بالحيوانات سواءً في مجال الزراعة أو كحيوانات رفقة أو في البيئة الطبيعية. كما يمكن أن تؤدي الأمراض الحيوانية المنشأ إلى توقف عمليات إنتاج المنتجات الحيوانية، والاتجار بها لغرض استهلاكها كأغذية، ولغيرها من الاستعمالات.

أبرز الأمراض المنتقلة من الحيوان للإنسان

كوفيد 19

إنفلونزا الخنازير

إنفلونزا الطيور

مرض خدش القطط

الجمرة الخبيثة

عدوى الأسماك

فيروس العوز المناعي البشري