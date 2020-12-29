12 مليون طن تنعش أودية نجران

بدأ سد وادي نجران في ضخ 12 مليون م3 من المياه المحجوزة في بحيرته خلال الـ3 أشهر الماضية وذلك لتغذية حقول الآبار.

وأوضح مدير السد أحمد بن هادي آل مريح انه بعد اعتماد الخطة التشغيلية من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي سيتم فتح بوابات سد وادي نجران لتصريف الكمية المخزنة في البحيرة الخاصة به.

وذكر آل مريح أن المياه يتم حجزها لتغذية الآبار الجوفية اثناء فترة انقطاع السيول، وعند احتياج محطة تنقية نجران إلى تغذية حقل الآبار نتيجة هبوط مستويات المياه الجوفية في الوادي، مشيرًا إلى أن البحيرة خلف السد تتسع لما يزيد عن 86 مليون متر مكعب في وقت واحد.

أهمية السد

يعتبر وادي نجران أحد أهم وأكبر الأودية في الجزيرة العربية، وتأتي روافده من جبال الحجاز والهضاب المحيطة بالمنطقة، ويمتد مسافة 180 كيلومترًا إلى الشرق ابتداء من مصبه في السهول حيث ينتهي في رمال الربع الخالي.

كما يبلغ متوسط عرضه في السهول 1000 متر. ويشطر الوادي مدينة نجران إلى قسمين ويحدث الأضرار الكبيرة عند جريانه، ويعتبر الوادي مصدر خير ونماء لمنطقة نجران، فهو بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيس لتوفير المياه للمنطقة فإنه يجلب كميات كبيرة من الطمي تترسب في السهول وتغمر المزارع الواقعة على ضفتيه فتزيدها خصوبة.

وتقوم الزراعة في وادي نجران على ما يتوفر في باطن الأرض من مياه تزيد وتنقص تبعًا لمواسم الأمطار. وكثيرًا ما يتعرض الوادي للجفاف نتيجة قلة المطر، وقد يحدث العكس بأن تجتاح السيول والفيضانات المدمرة المزارع والممتلكات دون القدرة على كبح جماحها أو التحكم فيها والاستفادة منها. ومن هذا جاءت أهمية إقامة السد الذي يعتبر أحد أكبر السدود المقامة في المملكة العربية السعودية ويقع على بعد 25 كيلومترًا عن مدينة نجران.

القرى المستفيدة

يخدم السد مجموعة كبيرة من البلدات والقرى الزراعية التي تقع على ضفاف وادي نجران ومن هذه البلدات والقرى : الموفجة، زور العماري، بن سلمان، الجربة، القابل، الحصين، المخضاة، البطحاء، رجلاء، دحضة، أبوغبار، عكام، العوكلة، صاغر، المخلاف، المنجم، العامر، الدريب، بئر الخضراء، حائر، السلم، الأسايبة، العريسة، الغويلاء، زور وادعة، الغيضة، الصفاء، زور الحارث، شعب بران، المراطة، الشبهان، الحضن، إلى جانب العديد من المزارع الممتدة على ضفتي الوادي.

تنفيذ المشروع

اشترك في تنفيذ السد 5 مقاولين سعوديين وفرنسيين وبرتغاليين، ونفذت المشروع إحدى الشركات المتخصصة في بناء السدود. وبلغت تكلفة السد الإجمالية 277 مليون ريال (حوالي 74 مليون دولار أمريكي).

واستمر العمل في التشييد والبناء مدة 36 شهرًا وانتهى العمل في العاشر من رمضان عام 1400 هـ الموافق 1981.

وصاحب المشروع أعمال حماية وتنفيذ نفق تحويلي بطول 246 مترًا وبارتفاع 5 أمتار. واشتمل التنفيذ على طرفين طول أحدهما 6,5 كيلومتر ما بين السد وبلدة الموفجة، والثاني بطول 700 متر يوصل الواجهة العليا وينحدر من قمة الكتف الأيسر إلى ساحة السد العليا. وتمر الطرق عبر نفقين طول أحدهما 1500 متر والثاني بطول 400 متر وبعرض 6 أمتار وبارتفاع 5 أمتار، وإقامة جسر بطول 50 مترًا على امتداد الوادي من الخرسانة المسلحة وتم حماية جانبي الوادي بطول 7,5 كيلومتر أسفل موقع السد باستعمال 37000 متر مكعب من الصخور.

وصف السد

السد أسطواني الشكل ومقوس بنصف قطر 140م وعرض 9.50م وأقصى ارتفاع له من الأساسات إلى القمة 73م وطول قمته 274م، والجدير بالذكر أنه يحتوي على 110.000م 3 من الخرسانة ويمر من فوقه طريق على جسر عرضه 4.5م.

ومبني من كتل خرسانة طول كل منها 16م.

سد وادي نجران

274 متر طولا

1320 متر المجرى فوق سطح البحر

1380 مترا القمة فوق سطح البحر.

73 مترا ارتفاع السد فوق الأساسيات

110.000 متر مكعب خرسانة الإنشاء

1500 طن حديد التسليح

101000 متر مكعب حفريات

69 مترا طول المفيض

8200 متر مكعب الطاقة المصممة للتصريف

1341 مترا منسوب مستوى الأكتاف