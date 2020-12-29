السعودية اليوم / "جامعة شقراء" و "الزراعة " توقعان مذكرة تفاهم في مجال التشجير والبيئة



شقراء 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

وقعت جامعة شقراء اليوم مذكرة تفاهم مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، للتعاون في مجال التشجير والبيئة واستغلال المياه المعالجة في سقي الأشجار، بهدف تحقيق التكامل بين مكتب الوزارة والجامعة لتطوير القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتنمية القطاع بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي والوصول لغرس مليون شجرة .

وتشتمل الاتفاقية على التعاون المشترك بين الجامعة ومكتب الزراعة بالمحافظة في عدد من المجالات أهمها: التعاون في تفعيل الشراكة المجتمعية لزراعة 25,000 شتلة داخل المتنزهات والمحميات التابعة للمكتب، وفتح مجال التطوع الاختياري غير الإلزامي لأعضاء الجامعة والطلاب والطالبات، وتحفيزهم على الطرق الصحيحة لغرس الشتلات، بهدف التشجيع على الزراعة وتنمية الغطاء النباتي، وتثقيف الطلاب بالعناية بالأشجار والاهتمام بها، بالإضافة إلى تطوير التنسيق والتعاون بين الطرفين في تعزيز مبادرات التشجير، ووضع جدول زمني وخطة تنفيذية لتشجير حرم الجامعة، وتكون السقيا للأشجار من محطة الصرف والمعالجة للجامعة.

// انتهى //

23:52ت م

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