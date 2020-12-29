السعودية اليوم / تونس تسجل 52 حالة وفاة و1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1612 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 133204 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4518 حالة وفاة.

// انتهى //

23:35ت م

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تونس 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 133204 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4518 حالة وفاة.// انتهى //23:35ت م0225

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